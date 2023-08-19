Николай Панков пожалуется в прокуратуру на закрывших горпарк в Вольске ради корпоратива

Депутат Госдумы Николай Панков обратится в прокуратуру области, чтобы были привлечены к ответственности те, кто принял решение закрыть на корпоратив городской парк в Вольске.

Об этом он сообщил в своём телеграм-канале «Пара слоV».

«В Вольске произошёл вопиющий случай. Как можно закрыть городской парк в жаркий выходной день ради корпоратива?

Непонятна позиция дирекции парков, которая пошла на это ради прибыли. И администрация района здесь должна быть на стороне людей. А не на стороне бизнеса.

Городской парк в Вольске построен не на средства района и области. Он построен по благотворительному проекту Вячеслава Володина для людей. Поэтому вдвойне неправильно, что муниципальные структуры таким образом зарабатывают на парке. Перекрывая его для жителей.

По поручению Вячеслава Володина обращусь в прокуратуру области. Чтобы была проведена проверка, а виновные привлечены к ответственности», - подчеркнул Николай Панков.

Ранее в телеграм-канале сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратове появилась информация, что в Вольске в прошлые выходные городской парк был закрыт для посетителей, там проходил корпоратив.