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НовостиОбщество19 августа 2023 7:18

Памятник Чапаеву реставрируют в Пугачеве

В городе Пугачеве благоустраиваются торговый городок и реставрируется памятник Чапаеву
Елена Маркелова
Памятник реставрируют на деньги из местного бюджета

Памятник реставрируют на деньги из местного бюджета

В Пугачеве началось благоустройство улицы имени Бубенца и торгового городка. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Николай Панков.

Николай Васильевич подчеркнул, что работы ведутся на федеральные средства, поскольку в прошлом году проект «Городок на излучине» одержал победу во Всероссийском конкурсе.

Политик уточнил, что во время благоустройства реставрируют и памятник Василию Чапаеву, но уже на деньги из местного бюджета. Николай Панков посоветовал подрядной организации сделать акцент на зеленой зоне и не перестараться с асфальтом.