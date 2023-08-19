Памятник Чапаеву реставрируют в Пугачеве

Памятник реставрируют на деньги из местного бюджета

В Пугачеве началось благоустройство улицы имени Бубенца и торгового городка. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Николай Панков.

Николай Васильевич подчеркнул, что работы ведутся на федеральные средства, поскольку в прошлом году проект «Городок на излучине» одержал победу во Всероссийском конкурсе.

Политик уточнил, что во время благоустройства реставрируют и памятник Василию Чапаеву, но уже на деньги из местного бюджета. Николай Панков посоветовал подрядной организации сделать акцент на зеленой зоне и не перестараться с асфальтом.