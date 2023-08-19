Саратовский боец был ранен во время «прилета» в ходе СВО

Военнослужащий находится с состоянии средней степени тяжести

Накануне, 18 августа, в ходе специальной военной операции получил ранение уроженец Саратовской области. Об этом Герой России Александр Янклович сообщил в телеграм-канале «Твои Герои, Саратов! ZOV».

Александр Юрьевич отметил, что в результате прилета был ранен 33-летний ефрейтор из Самойловского района по имени Максим. Военнослужащий находится с состоянии средней степени тяжести. Его эвакуировали в госпиталь.

В 94-м полку, по словам Янкловича, ранение в руку получил 28-летний боец из Оренбурга.