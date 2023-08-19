Городской парк Вольска закрыли на корпоратив в минувшие выходные

Политик поручил сделать запрос в прокуратуру по данному факту

К председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину обратились жители Вольска. Они написали политику о том, что в прошлый уикенд в "волжском Петербурге" был закрыт городской парк.

Горожане пришли отдохнуть, но вход был закрыт. Любимое место отдыха вольчан отвели под корпоратив.

Володина такая ситуация глубоко возмутила. «Вы что делаете? Городской парк – достояние всех жителей», – подчеркнул политик.

Спикер федерального заксобрания поручил депутату Госдумы Николаю Панкову и депутату Облдумы Татьяне Ерохиной подать запрос в региональную прокуратуру области с просьбой разобраться, кто принял такое решение, и привлечь к ответственности виновных.