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НовостиОбщество19 августа 2023 6:10

Городской парк Вольска закрыли на корпоратив в минувшие выходные

Вячеслава Володина возмутило закрытие городского парка в Вольске на корпоратив
Елена Маркелова
Политик поручил сделать запрос в прокуратуру по данному факту

Политик поручил сделать запрос в прокуратуру по данному факту

К председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину обратились жители Вольска. Они написали политику о том, что в прошлый уикенд в "волжском Петербурге" был закрыт городской парк.

Горожане пришли отдохнуть, но вход был закрыт. Любимое место отдыха вольчан отвели под корпоратив.

Володина такая ситуация глубоко возмутила. «Вы что делаете? Городской парк – достояние всех жителей», – подчеркнул политик.

Спикер федерального заксобрания поручил депутату Госдумы Николаю Панкову и депутату Облдумы Татьяне Ерохиной подать запрос в региональную прокуратуру области с просьбой разобраться, кто принял такое решение, и привлечь к ответственности виновных.