Детская футбольная команда из Воскресенского завоевала "серебро" Кубка губернатора Саратовской области

Фото: Администрация Воскресенского района

Детская футбольная команда села Воскресенское по футболу завоевала второе место в соревнованиях среди дворовых команд на кубок губернатора Романа Бусаргина. Об этом сообщила глава МР Денис Павлов в телеграм-канале.

- Благодаря появлению "умной" спортивной площадки в Воскресенском у ребят появилась возможность ежедневно заниматься футболом, и результат не заставил себя ждать. Наши мальчишки в зональных соревнованиях завоевали призовое второе место, - подчеркнул чиновник.

Соревнования прошли в Хвалынске.