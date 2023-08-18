Панков: По инициативе Президента РФ малые города развиваются, сохраняя исторический облик

"Радует, что учтен негативный опыт прошлого проекта"

В Пугачеве на федеральные средства идет благоустройство торгового городка и улицы им. Бубенца.

Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV» рассказал о рабочей поездке в Пугачев.

«В прошлом году проект «Городок на излучине» победил на Всероссийском конкурсе.

Это вторая победа Пугачева. Радует, что учтен негативный опыт прошлого проекта. Чиновники тогда пошли по формальному пути и затянули конкурсы до осени. В этот раз подошли ответственней. Идёт и реставрация памятника Чапаеву, который здесь установлен.

Договорились с подрядчиками, что нужно больше зелени, не перестараться с асфальтом и брусчаткой. Также они пересмотрят график. Чтобы максимальный объем работ выполнить до непогоды.

Непонятно, почему нет участия со стороны областных структур. Хотя губернатор всегда положительно относится к таким проектам. Не надо бояться требовать с Минстроя. И привлекать и социально ответственный бизнес, чтобы обновить фасады исторических зданий.

Вот так по инициативе Президента РФ Владимира Путина малые города развиваются, сохраняя свой исторический облик», - отметил Николай Панков.