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В Саратове завершат два долгостроя для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

В Саратове достраиваются два дома из числа бывших объектов обманутых дольщиков, в них закупили квартиры для детей-сирот. Губернатор Роман Бусаргин осмотрел готовые жилые помещения.

Объекты на 2-м Совхозном проезде в поселке Комсомольский были долгостроями, и фонд развития территорий принял решение выплатить компенсацию обманутым дольщикам, а взамен ему были переданы недостроенные объекты. Здания обследовали эксперты и подтвердили возможность их достройки без ущерба для качества. Фонд завершает строительство за свой счет, а министерство строительство и ЖКХ области выкупило часть квартир для льготных категорий граждан. Это одно из первых подобных решений в России.

Один из домов сдадут до конца текущего месяца, второй – осенью. В них были закуплены 72 квартиры для детей-сирот, распределение состоится в сентябре. Еще 139 квартир планируется приобрести для переселения граждан из аварийного жилья.

—Благодаря помощи Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в этом году жилье получат больше 1500 детей-сирот. Общая сумма финансирования – свыше 3 млрд рублей. Этот важный шаг позволил значительно сократить очередь в данной категории граждан, — высказался губернатор.