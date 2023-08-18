Николай Панков: Все проблемы людей - важные

Встреча с гражданами в Балаковском районе

Во время рабочей поездки в Балаковский район депутат Госдумы Николай Панков провел прием граждан.

Балаковцы обратились с вопросами о получении социальных льгот, ремонту дорог, благоустройству, аварийному жилью.

Жительница Балаково Ирина Демина рассказала о плохом состоянии придомовой территории на ул. Заречной. По ее словам, оно стало еще хуже после ремонта соседних дворов – талые воды подтапливают дом.

Николай Панков поручил принять срочные меры против подтопления здания. В дальнейшем муниципалитет рассмотрит возможность ремонта дворовой территории .

Встреча с гражданами в Балаковском районе

Балаковец Сергей Уткин рассказал о заброшенном состоянии стадиона возле гимназии N1. Он находится над коммуникациями «Т-плюс», и восстанавливать стадион, находящийся в охранной зоне, нельзя. Хотя спортивная объектов в этом микрорайоне не хватает.

«Возмущает такое отношение к людям. Недавно эта организация и саму гимназию пыталась снести через суд. Но если там нельзя сохранить стадион, то несколько спортивных элементов не помешают коммуникациям. Их может установить муниципалитет. Предложу местной власти больше принимать собственных программ, которые бы решали такие задачи на благо людей. Реализуя крупные проекты, не надо забывать об этом», - подчеркнул Николай Панков.

Работая в Балаково, чаще всего приходится помогать людям в решении проблем ЖКХ, ремонте социально важных объектов, благоустройстве, отметил Николай Панков. Бывает, что помощь нужна и в создании доступной среды людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Сегодня обратилась женщина с просьбой помочь с обустройством пандуса у подъезда. Ранее делали балкон с пандусом еще для одной семьи из Балаково. Все проблемы людей - важные. Отмечу, там где местная власть часто встречается с людьми, больше вопросов решается в рабочем порядке», - сказал Николай Панков.