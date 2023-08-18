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НовостиОбщество18 августа 2023 12:14

Без прав в Саратовской области остались 172 алкоголика

В Саратовской области выявлено 193 водителя с различными зависимостями
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

Без прав в Саратовской области остались 172 алкоголика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно данным ведомства, в Саратовской области с начала года установлено 193 жителя с водительскими правами различных категорий, которые при этом страдают наркоманией, алкоголизмом и психическими расстройствами. И с начала 2023 года 172 водителя потеряли право управлять транспортными средствами.

В связи с этим прокуроры направили в суды исковые заявления о прекращении права управления транспортными средствами указанными лицами.