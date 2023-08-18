Президентская академия стала самым популярным вузом в России в 2023 году

Фото: РАНХиГС

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), по данным Минобрнауки России, стала самым популярным вузом в России в этом году, согласно предварительным итогам приемной кампании 2023/24 учебного года. Общее число поданных заявлений составило 64 319, в том числе 10 875 заявлений было подано в московский кампус.

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС является одним из ведущих филиалов Академии. В 2023 году было подано более 5000 заявлений абитуриентами из 56 регионов России. Традиционно, самыми многочисленными стали абитуриенты не только из Саратовской, но и Пензенской, Волгоградской, Воронежской, Оренбургской областей. Абитуриентами из самых отдаленных уголков страны стали жители Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ставропольского края, Республики Саха.

Важно отметить, что на бюджетное обучение в Поволжский институт управления РАНХиГС уже зачислено 230 студентов, в том числе победители олимпиад школьников, без дополнительного набора. Средний конкурсный балл бюджетников варьируется от 213 баллов на направлении подготовки «Прикладная информатика» до 257 баллов на специальности «Экономическая безопасность». Это свидетельствует о высоком интересе абитуриентов к Президентской академии и признании ее престижности.

«Особенностью приемной кампании 2023 года является высокая степень осознанности выбора направлений подготовки. 97% абитуриентов были зачислены на программы по первому приоритету. Также очень порадовали высокие баллы поступающих – средний балл по бюджету и коммерции значительно выше прошлых лет. Это говорит о хорошем «качестве» будущих первокурсников» – прокомментировала Елена Сергеева.

Наиболее востребованными в этом году стали направления подготовки Государственное и муниципальное управление, Юриспруденция, Прикладная информатика, специальность Таможенное дело.

РАНХиГС продолжает укреплять свою позицию в образовательном пространстве и стремится предоставить студентам высококачественное образование и возможности для профессионального роста.