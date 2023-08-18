В Саратове на проспекте Столыпина продолжается ремонт фасадов

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Начальник Госжилинспекции Саратовской области Владимир Томашенцев вместе с профильными сотрудниками провели выездное совещание на участке пешеходного кольца. В Мирном переулке, на проспекте Столыпина и по улице Волжская продолжается текущий ремонт фасадов по поручению губернатора региона Романа Бусаргина.

Участники выездного совещания осмотрели завершенные за последнюю неделю работы в домах №15, 42 по улице проспект Столыпина, а также продолжающиеся работы в доме №17 в Мирном переулке.

- Ряд управляющих организаций отчитался в инспекцию о завершении текущего ремонта фасадов многоквартирных домов. Однако много вопросов возникает в части качества проведенных работ. Мы продолжаем работать в данном направлении с управляющими организациями. В ближайшее время инспекторы проведут проверку в домах №5, 23, 25, 28 на проспекте Столыпина. По дому №193 на ул. Чернышевского, где были проведены некачественные работы по ремонту фасада, инспекцией уже выдано предписание управляющей компании, а также составлен протокол об административном правонарушении, - сообщил Владимир Томашенцев.