Кузнеца в Красном Куте будут судить за обман местных жителей на 2 миллиона рублей

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Красном Куте предстоит суд над 51-летним предпринимателем. Он обвиняется в неоднократном мошенничестве.

Всего жертвами ИП стали 17 клиентов. С них просили предоплату за заказ и на этом прекращали всякое общение.

Так, бывший администратор организации призналась, что с апреля 2019 года, когда работала у предпринимателя, по заданию работодателя взяла в кредит сначала 56 тысяч рублей, затем 360 тысяч и третий раз – 400 тысяч. В результате долг по ссуде повис на ней.

Ее землячка заказала кузнецу козырек для крыльца и беседку и распрощалась с 50 тысячами рублей.

Материалы по всем эпизодам мошенничества находятся в суде, где их ждет рассмотрение по существу.