«ЭнергосбыТ Плюс» направил 39 тысяч судебных приказов в отношении должников

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» за семь месяцев этого года направил в органы принудительного взыскания почти 39 тысяч судебных приказов в отношении жителей Саратова, Балакова и Энгельса, которые систематически не оплачивают отопление и горячую воду. Общая сумма долга по документам составляет 312 млн рублей. Всего жители трех городов задолжали энергокомпании более 2,5 млрд рублей.

«Т Плюс» ведет работу с неплательщиками в том числе в интересах добросовестных клиентов, так как средства необходимы для проведения ремонтов на ТЭЦ, ГРЭС, котельных и трубопроводах, а значит, он них зависит качество подготовки городов к зиме и своевременность вступления в отопительный сезон.

Судебные приказы являются основным инструментом принудительного взыскания долгов за тепловую энергию с физических лиц. Рассмотрение дела производится без вызова сторон: судья рассматривает заявление в отношении неплательщика и выдает распоряжение о взыскании долга, пени и госпошлины. После этого приказ направляется в службу судебных приставов и банк, а также по месту работы должника для удержания суммы из заработной платы.

Если долг не будет погашен, у фигурантов судебных приказов могут арестовать имущество и банковские счета. Также им могут вынести запрет на совершение сделок с недвижимостью и выезд за пределы РФ. Кроме того, информация о долге передается в бюро кредитных историй.

«Платить за услуги вовремя всегда дешевле и проще, чем по результатам судебных разбирательств, когда к сумме долга плюсуются пени, госпошлина и исполнительский сбор. Двери наших офисов открыты для всех. Мы всегда готовы идти людям навстречу и вместе находить пути решения любых сложных финансовых ситуаций», – говорит заместитель директора по работе с дебиторской задолженности Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Наталия Немцова.