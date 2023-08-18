Саратов оказался в числе лидеров по победителям окружной премии «Экспортер года»

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Стали известны победители Всероссийской премии «Экспортер года» в Приволжском федеральном округе. Состязание проводится в рамках нацпроекта президента России Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт».

Саратовская область вошла в число лидеров по экспортным результатам, заняв второе место среди регионов ПФО. Всего у области 6 призовых мест.

- Наша область всегда была одним из ведущих аграрных регионов Приволжья. И самый высокий экспортный потенциал – у компаний, связанных с сельским хозяйством. Это производители масложировой продукции, удобрений, сельхозкультур. Именно они вошли в число победителей конкурса. Премия «Экспортер года» позволяет выявить и лидеров среди небольших компаний, которые активно продвигают за рубежом свои товары и услуги – например, в IT-индустрии. Обязательно будем их поддерживать, чтобы они смогли раскрыть свои экспортные возможности, - подчеркнул губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.