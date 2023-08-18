В Саратове следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве

Тело обнаружил родственник погибшего

Следователи города Саратова возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в одной из квартир областного центра. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка.

По предварительным данным, накануне, 17 августа, родственником в квартире одного из домов, расположенной на 2-м Московском проезде Саратова, было обнаружено тело 46-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Он сразу же обратился в полицию.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия и тело. Ведется следствие.