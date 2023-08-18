Ученые СГТУ разработали мультикоптер для полетов в сложных погодных условиях

Фото: СГТУ

Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали мультикоптер с повышенными показателями грузоподъемности, безопасности и дальности полета. Благодаря надежности эксплуатации летательный аппарат возможно использовать в сложных погодных условиях. Мультикоптер можно применять при создании новых видов транспорта, в том числе воздушного, морского и в качестве аэротакси. Он станет незаменимым в районах тундры, степей, пустынь и других открытых, малонаселенных участках.

Автор разработки — кандидат технических наук, доцент кафедры «Экология и техносферная безопасность» Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ, профессор Академии военных наук Александр Клюжин.

«Мы использовали двигатель внутреннего сгорания, применяемый для подзарядки аккумулятора во время полета, создав на его основе винтомоторную группу (ВМГ) с автоматом перекоса. Таким образом, мы получили мультикоптер вертолетного типа с гибридной двигательной установкой винтомоторных групп. Благодаря этому в два раза может увеличиться безопасность и надежность полета, а также это позволит создавать мультикоптеры повышенной грузоподъемности и увеличенной дальности полета без существенного усложнения конструкции. Мультикоптер надежен в эксплуатации, поэтому его полет возможен в сложных погодных условиях», - рассказывает Александр Клюжин.

ВМГ – это специальная установка, создающая тягу. Под ее воздействием винтовой летальный аппарат движется в требуемом направлении или при необходимости зависает на месте.

Фото: СГТУ

В разработке ученых СГТУ установлены двигатель внутреннего сгорания и четыре электродвигателя, у каждого из которых есть отдельный воздушный винт. В зависимости от условий винты могут работать как с двигателем внутреннего сгорания, так и с электродвигателями, что обеспечивает устойчивость полета - скорость, грузоподъемность и безопасность. Такое техническое решение стало ключевыми при разработке нового вида мультикоптера. В имеющихся аналогах используются тяжелые аккумуляторные батареи с ограниченным ресурсом работы. При этом они обладают недостаточной скоростью полета и грузоподьемностью. Ранее предложенные решения этих недостатков снижали устойчивость летательных аппаратов.

Кроме того, в разработке предусмотрена система аварийной посадки, состоящая из подушки безопасности и шасси. Воздушные винты с электродвигателями могут поворачиваться вокруг лучей рамы и фиксироваться, что обеспечивает полет мультикоптера в различных режимах. На борту установлен навигационно-пилотажный комплекс.

Принято решение о выдаче патента на изобретение.