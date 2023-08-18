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НовостиОбщество18 августа 2023 6:39

В Калининске «условно потушили» кинотеатр «Победа»

Пожарные отработали навыки тушения огня на здании кинотеатра «Победа» в Калининске
Елена Маркелова
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Калининске провели тренировочные пожарно-тактические учения на здании кинотеатра «Победа». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По тактическому замыслу мероприятия, условный пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки в подсобном помещении 1-го этажа. Создалась угроза распространения огня на смежные помещения, сильное задымление путей эвакуации. Площадь условного пожара составила 20 квадратных метров. На момент условного загорания в зрительном зале находилось 50 человек, пожарными проводилась эвакуация людей.

В ходе проведения учений были отработаны приемы и способы эвакуации и спасения людей, а также вопросы организации взаимодействия пожарных подразделений с администрацией объекта, отметили в ведомстве.

На учениях было задействовано 3 единицы пожарной техники ПСЧ- 42 по охране города Калининска, работали звенья газодымозащитной службы.