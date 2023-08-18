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НовостиОбщество18 августа 2023 5:54

Жара в 37 градусов вернется в Саратовскую область на выходные

19 и 20 августа станут для жителей Саратовской области самыми жаркими
Елена Маркелова
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Саратовской области предстоит жаркий уикенд. Об этом сообщила пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В субботу и воскресенье, 19 и 20 августа, территория области будет находиться во власти антициклона. В связи с этим воздух прогреется до +23 градусов ночью и до +32...+37 градусов днем.

С ближайшего понедельника, 21 августа, в Саратовской области станет дождливо. По всему региону пройдут ливни с грозами, в сопровождении шквалистого ветра. Тем не менее температура воздуха будет колебаться от +25 до +33 градусов.

Синоптики напомнили, что в регионе продолжает действовать желтый уровень пожарной опасности.