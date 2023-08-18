Панков: Территория у моста Победы станет новым местом отдыха балаковцев

Николай Панков

Это отметил депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV». Накануне с жителями Балаково и архитекторами он обсудил реализацию проекта «На берегу Главной улицы: благоустройство набережной Судоходного канала у моста Победы».

«Балаковцы помнят, раньше на этом месте был пустырь. И две части города соединял только один мост. Весь город стоял в пробках. При помощи Вячеслава Володина решена эта многолетняя проблема. Был построен Мост Победы.

Проекты Володина дают новые возможности для развития городов области. Теперь территория вокруг моста Победы станет новым местом отдыха балаковцев. Проект благоустройства набережной Судоходного канала у моста Победы победил во Всероссийском конкурсе. Сегодня вместе с жителями и профессиональным сообществом обсудили этот проект.

Зона отдыха на берегу реки будет востребована у жителей. Балаковцы задают правильные вопросы. Почему в крупном городе на Волге нет полноценной набережной? С этого проекта начнётся благоустройство набережной Судоходного канала. Для комфортного отдыха жителей запланированы площадки для различных видов спорта, качели и гамаки над водой, прогулочные тропы, амфитеатр, тематические детские игровые зоны. В проекте будет отражена и уникальная история Балаково.

Проект долгожданный. Поэтому администрации района нужно ответственно подойти к его реализации. Учесть предыдущие ошибки. Средства выделяются из федерального бюджета. Поэтому контроль за сроками будет строгим. Думаю, контроль за качеством работ будут осуществлять и сами жители. Балаковцы люди активные, хорошо с этим справятся. В ближайшее время создадим общественный совет, чтобы люди следили за реализацией проекта с начального этапа», - пишет Николай Панков.