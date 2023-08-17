фото: минспорта Саратовской области

В Турковском районе открыли площадку для сдачи норм ГТО. Об этом сообщает Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

В рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" в Турковском районе открыли площадку ГТО. В селе Студентка открыли площадку для сдачи нормативов, построенную в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Общая площадь составляет 312 кв. метров. Одновременно на ней смогут тренироваться 32 человека. Здесь смонтировано различное спортивное оборудование, уличные тренажеры, предназначенные для подготовки к сдаче нормативов ГТО и общих тренировок.

фото: минспорта Саратовской области

- Конечно, такие объекты нужны в селах. На открытие к нам приехали жители из соседних сел, из райцентра. Все очень довольны. Молодежь будет приходить заниматься однозначно, а там и взрослые подтянутся. Мы благодарны, что площадку ГТО смонтировали именно у нас. Это делает спорт ближе, доступнее и разнообразнее для жителей не только городов, но и сел. В будущем планируем подвести сюда освещение и видеонаблюдение, - отметил глава Студенковского муниципального образования Юрий Володин.

В этом году в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" также планируется открытие площадок ГТО в Ровенском, Марксовском, Калининском, Перелюбском, Энгельсском, Балашовском и Лысогорском районах. 5 площадок уже полностью готовы, на остальных в ближайшее время будет завершен монтаж оборудования и подготовка резинового покрытия. Открытие площадок запланировано на начало учебного года.

- Существующие федеральные программы способствуют увеличению числа занимающихся физической культурой и спортом, в том числе, за счет развития спортивной инфраструктуры. В этом году мы завершаем установку площадок для сдачи нормативов ГТО: такие сооружения появились во всех муниципальных районах области. Кроме того, благодаря эффективным закупочным процедурам в шести районах области установлены по две площадки, - подчеркнул министр молодежной политики и спорта области Олег Дубовенко.