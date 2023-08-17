Фото: Архив КП

В Саратове знакомство с мужчиной женщине обошлось в 150 тысяч рублей. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает городское управление МВД.

В полицию обратилась 31-летняя жительница Саратова. По ее словам, 8 августа она отдыхала в ночном клубе. Там она познакомилась с мужчиной, а после заведения поехала к нему в квартиру на улицу Панченко в поселок Солнечный. Позже к ним присоединились друзья ухажера. На утро девушка заметила, что у нее пропала золотая цепочка с подвеской, а также три золотых браслета. Сумма ущерба, по словам заявительницы, составила 150 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело. Полицейские задержали 32-летнего мужчину, который был одним из друзей хозяина квартиры. Он признался, что украл украшения и продал их за 60 тысяч рублей.

Мужчину ждет суд.

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