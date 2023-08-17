Фото: Архив КП

В Саратовской области с начала года произошло 22 ДТП с участием СИМ. Об этом сегодня, 17 августа, заявил начальник региональной Госавтоинспекции Павел Свиридов.

Как отметил Свиридов, рост аварий с участием электросамокатов, гироскутеров и моноколес участился.

Замначальника министра транспорта и дорожного хозяйства Андрей Лукьянов добавил, что наибольшее число аварий происходит из-за выезда «самокатчиков» на проезжую часть, а также катание на СИМ вдвоем. Таким нарушителям грозит штраф 800 рублей.

Лукьянов призвал электросамокатчиков быть осторожными.

-Просим вас включать голову. Нужно понимать, что управляешь средством повышенной опасности, – подчеркнул чиновник

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