«Т Плюс» проведет ремонт тепломагистрали от Саратовской ТЭЦ-5

20 августа Саратовский филиал «Т Плюс» для выполнения плановых работ на теплотрассе от ТЭЦ-5 временно приостановит горячее водоснабжение клиентов, которые запитаны от тепломагистралей №1,2,3,4,8 в Ленинском и Кировском районах Саратова. Это необходимо для подготовки коммуникаций к надежной эксплуатации зимой.

Внутритрубная диагностика роботом выявила на инфраструктуре несколько опасных дефектов, которые могут повлиять на работу теплосети зимой. До 24.00 27 августа энергетики заменят проблемные участки теплотрассы на новые.

«Мы понимаем, что отключение горячей воды жителям принесет неудобства, - отмечает технический директор-главный инженер саратовских тепловых сетей Иван Новичков, - Однако, мы не можем оставить трубу с дефектами и подвергнуть жителей риску отключения отопления зимой. Поэтому нам важно именно сейчас заменить потенциально опасные участки теплосети. По некоторым участкам работы будут организованы в круглосуточном режиме, чтобы максимально сократить срок отключения ресурса».

Список объектов размещен на официальном сайте компании https://www.tplusgroup.ru/press/news/single/t-pljus-provedet-remont-teplomagistrali-ot-saratovsk/.

Энергетики приносят извинения за причиненные неудобства.

Подробную информацию можно получить в тепловой справочной службе «Т Плюс» по телефону в Саратове 8(8452) 24-57-36.