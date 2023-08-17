Фото: Архив КП

в Саратовской области начало учебного года для школьников может начаться позже. Этот вопрос обсуждался на сегодняшнем брифинге в министерстве здравоохранения региона.

Сейчас в регионе отмечается стадия высокой заболеваемости энтеровирусной инфекцией. При этом, снижение порога заболеваемости не прогнозируется, впрочем, как и роста.

Как отметила главный эпидемиолог ПФО Ольга Ковалишина, инфекция плохо контролируется и вакцины на нее, к сожалению, нет.

Кроме того, министр здравоохранения Олег Костин добавил, что осложнений от заболевания не наблюдается. Однако, если произойдет рост заболеваемости, есть вероятность, что сроки начала учебного года будут перенесены.

-Ближе ко Дню знаний Минздрав совместно с Роспотребнадзором будет рассматривать этот вопрос. Целая комиссия будет работать над этим, - завершил Костин.

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