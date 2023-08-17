Алексей Частов отчитался по итогам деятельности Россельхознадзора в 2023 году

Алексей Частов. Фото: Волга-медиа

Сегодня, 17 августа, в Саратове, в корпусе медицинского предуниверсария состоялись депутатские слушания на тему: «О практике реализации законодательства при осуществлении контроля (надзора) в сфере ветеринарии, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, земельных отношений в части земель сельскохозяйственного назначения».

С докладом выступил руководитель управления Россельхознадзора по Саратовской и Пензенской областям Алексей Частов. Выступление чиновника было разбито на несколько блоков, в числе которых вопросы по Государственному земельному надзору, надзору за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, фитосанитарному надзору, ветеринарному надзору и анализу эпизоотической обстановке.

Чиновник рассказал, что в период с начала 2023 года ведомством обследовано 140,2 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения, проведено 928 контрольно-надзорных мероприятий, из них 38 внеплановых проверок, 329 наблюдений за соблюдением обязательных требований земельного законодательства, 558 выездных обследований. Выявлено 754 нарушения. Кроме того, около 90 тыс. гектаров сельхозземель заросли сорняками и деревьями, что является нарушением требований земельного законодательства. Проведено 277 профилактических визитов, выдано 418 предостережений.

— Выявлено 965 нарушений ветеринарного законодательства. Приказами Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям на территории 31 муниципального района Саратовской области установлены карантинные фитосанитарные зоны (нет зон - Балтийский, Воскресенский, Калининский, Петровский, Ртищевский, Романовский, Турковский). Всего в Саратовской области задокументировано 8873 очага, 71 карантинная фитосанитарная зона, — пояснил Частов.

Прослеживают оборот партий пестицидов и агрохимикатов с помощью информационной системы «Сатурн». В настоящее время в ней числится более 3,6 тысячи хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по обороту пестицидов в области. Выяснилось, что с начала года в Саратовской области выявили 32 факта применения пестицидов в овощах. Частов пояснил, что всего было проведено 62 обследования.

Два обращения в адрес ведомства поступили из Петровских и Татищевский районов. После этого инспекторы отобрали 13 проб растений, в 6 образцах которых обнаружили остаточное количество пестицидов. Пока к административной ответственности привлекли виновника из Татищевского района.

— В постоянном режиме проводится анализ эпизоотической обстановки на территории Саратовской области. За прошедший период на территории Саратовской области зарегистрировано 5 вспышек по африканской чуме свиней, из которых 3 среди диких кабанов, 1 - на свиноводческом предприятии и 1 в личном подсобном хозяйстве. Кроме того, в 2023 году установлено 23 очага бешенства и 1 очаг бруцеллеза животных, — рассказал Частов.