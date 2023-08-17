Фото: Архив КП

К концу августа саратовцев будут активно вакцинировать от гриппа. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Министр отметил, что показатель ОРВИ за неделю вырос на 5%, причем больший процент заболевших – взрослое население.

Костин добавил, что к концу августа в регион поступит вакцина от гриппа, что позволит начать активно прививать жителей. В планах вакцинировать порядка 60% жителей.

Также, министр дополнил, что с начала года не зафиксировано ни одного смертельного случая от COVID-19.

В настоящее время 25 пациентов с коронавирусом проходят лечение в больницах. У всех заболевших воспаление легких. На кислородной поддержке девять человек, на искусственной вентиляции легких- два.

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