В Саратове создана «умная» гидравлика для «КАМАЗа»

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Завод «Саратовдизельаппарат» из Саратова совместно с рядом российских предприятий создал «умную» гидравлику - интеллектуальную систему гидрофикации полностью на российской компонентной базе собственного производства для автомобилей «КАМАЗ» нового поколения К5. Ноу-хау появилось в рамках программы импортозамещения.

«Умная» гидравлика построена с учетом программы удаленного контроля работоспособности гидросистемы автомобиля. В режиме реального времени система ведет мониторинг ключевых параметров эксплуатации машины, прогнозирует поломки и контролирует своевременное прохождение технического обслуживания, передавая данные через ГЛОНАСС на сервисные центры.

Система автоматически уведомит владельца о необходимости техобслуживания или ремонта автомобиля, проверит наличие нужных запчастей и расходников и даже закажет их с доставкой к месту обслуживания. Помимо этого, «Умная» гидравлика отслеживает количество перевезенного груза с выводом всех параметров на смартфон, планшет или компьютер.

Разработка призвана повысить эффективность и безопасность эксплуатации автотранспорта и спецтехники.