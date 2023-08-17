Фото: ГУФССП России по Саратовской области

Саратовец не выплачивал алименты сыну и дочке и лишился иномарки. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает ГУФССП России по Саратовской области.

Установлено, что 37-летний горожанин был обязан перечислять треть своих доходов на содержание детей. Из-за отсутствия платежей накопилась задолженность. По этой причине было возбуждено исполнительное производство, но даже после этого отец детей не спешил выплачивать свой долг.

Расчетные счета должника арестовали судебные приставы Фрунзенского района. Кроме того, у мужчины арестовали автомобиль Kia Rio и оставили иномарку на хранение взыскательнице.

Также, судебные приставы направили постановление о взыскании денежных средств из заработной платы по адресу официального места работы.

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