Две усадьбы в Балакове получили статус объектов культурного наследия

Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области

Областной комитет культурного наследия выявил два ансамбля исторических строений в городе Балаково.

Среди них «Усадьба Судакова». Она состоит из главного дома и флигеля с въездной аркой и калиткой. Строения находятся на улице Коммунистической, дома № 41 и №43. По сведениям местных жителей, усадьба была построена в конце 1880-х годов.

Также в список выявленных объектов культурного наследия включен ансамбль строений «Усадьба Вьюшковой». Он также включает главный дом и флигель. Здания расположены на улице Ленина, 15. Согласно первичным сведениям, усадьба была построена в 1887-1890 годы, сообщили в ведомстве.