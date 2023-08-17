Фото: Архив КП

Четыре улицы в Заводском районе Саратова остались без воды до вечера. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает ООО «КВС».

Из-за повреждений на водопроводе по адресу 1-й проезд Энергетиков, 14/16, без холодной воды остались абоненты в квадрате улиц: Азина - 1-й проезд Энергетиков - 2-й проезд Энергетиков - Азина.

Завершение работ планируется к 20:00.

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