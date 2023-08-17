Фото: социальные сети

Полиция Новоузенска ищет 14-летнего мальчика в голубой майке. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Рост Юрия Украинского 164 сантиметра, на момент пропажи юноша был одет в голубую майку, черные трико и черные кроссовки. Родственники не могут связаться с мальчиком. По этой причине они обратились в полицию.

Полиция новоузенского отдела совместно с сотрудниками главка разыскивают подростка. Всех, что владеет какой-либо информацией о пропавшем просьба позвонить по телефону 02(с мобильного телефона 102).

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