Энергетики уменьшили количество тепловых люков на улице Рахова

Фото: Т Плюс

Саратовский филиал «Т Плюс» для безопасности жителей и благодаря применению современных технологий сократил с 76 до 52 единиц количество люков тепловых камер при реконструкции тепломагистрали по улице Рахова. Режим работы теплосети энергетики будут контролировать онлайн с помощью встроенной в трубы системы оперативного дистанционного контроля, без необходимости спускаться в колодцы.

Модернизация теплотрассы на улице Рахова является одним из самых масштабных проектов филиала «Т Плюс». Протяженность нового трубопровода диаметром 530 мм составит около 2,6 км. На сегодняшний день специалисты проложили в новом железобетонном канале 1,8 км трубопровода в ППУ-изоляции и заменили строительные конструкции тепловых камер.

«Эта тепломагистраль была в изношенном состоянии и доставляла дискомфорт жителям Саратова, - отмечает технический директор – главный инженер Саратовских тепловых сетей Иван Новичков. - Сейчас работы уже вышли на финишную прямую. Однако, в процессе встречались и не зависящие от нас обстоятельства, которые влияли на темпы реконструкции и даже на саму возможность ее проведения. Проходящие над теплотрассой электрические кабели, линии связи, канализационные колодцы нередко вынуждали нас прерывать работы, убирать спецтехнику и копать траншеи вручную, чтобы не допустить повреждений».

Реализация проекта позволила не только снизить количество тепловых камер для безопасности и удобства жителей, но и обеспечит более эффективное функционирование системы зимой. Теплоснабжение клиентов, подключенных к указанной теплосети, станет более надежным, стабильным и качественным.