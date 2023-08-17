Фото: "КП Саратов"

В Саратове на депутатских слушаниях обсудят контроль за агропромышленным комплексом.

Михаил Исаев открыл депутатские слушания.

-Уважаемые участники слушаний! Вопросы реализации законодательства при осуществлении контроля и надзора в сфере ветеринарии, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, земельных отношений в части земель сельскохозяйственного назначения имеют крайне важное значение не только с точки зрения снижения потерь урожая сельскохозяйственных культур и повышения качества продукции агропромышленного комплекса, но и с точки зрения обеспечения населения безопасной пищевой продукцией путем недопущения оборота фальсифицированной продукции и ее использования на предприятиях и в торговле.

Именно поэтому данный круг вопросов находится под самым пристальным вниманием всех уровней власти, в том числе и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в рамках реализации рекомендаций которой было принято решение о проведении нашего мероприятия.

Учитывая, что Саратовская область относится к одному из крупнейших сельскохозяйственных регионов Российской Федерации, нельзя забывать о том, что значительная часть сельскохозяйственных угодий, расположенных в Левобережной части Саратовской области, относится практически к зоне рискованного земледелия, часть угодий без проведения соответствующих профилактических мероприятий может быть подвержена опустыванию.

Необходимо выстраивать грамотную совместную работу по допуску в область лишь качественных семян отечественной селекции и пресечению ввоза семян сомнительного производства, не имеющих соответствующих документов. Требует особого контроля качество посадочного материала, племенной продукции животноводства, пестицидов и агрохимикатов, кормов, ветеринарных препаратов. Назрела необходимость серьезных изменений в вопросах пресечения незаконного выпаса сельскохозяйственных животных, наносящего значительный ущерб посевам сельскохозяйственных культур, незаконного оборота продукции животноводства и особенно фальсифицированной молочной продукции, о чем областную Думу просят многие сельскохозяйственные товаропроизводители и органы местного самоуправления.

Также необходимо повышать уровень взаимодействия органов земельного надзора и муниципального контроля по вопросам ввода в оборот неиспользуемых по назначению сельскохозяйственных земель.

Эти и другие проблемы мы сегодня обсудим в ходе нашего мероприятия и по итогам их обсуждения выработаем совместные решения, - заявил политик.

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