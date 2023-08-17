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НовостиОбщество17 августа 2023 7:15

За байдарки и каноэ Саратовская область заплатит почти 2 миллиона рублей

Энгельсская спортивная школа по гребле заказывает 7 байдарок и каноэ
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

За байдарки и каноэ Саратовская область заплатит почти 2 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на официальном портале Госзакупок.

Согласно карточке закупки, заказчиком выступает Энгельсская спортивная школа олимпийского резерва по гребле. В их планах-приобретение семи байдарок и каноэ.

Начальная стоимость контракта – почти 2 миллиона рублей, итоги торгов подведут 28 августа.

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