Фото: архив КП

В Саратовской области подорожали куры и яйца. Об этом сообщает Росстат.

Мониторинг цен проводился в период с 7 по 13 августа. Килограмм птицы составил 201 рубль – цена выросла на 2,3%. Куриные яйца подорожали на 1% - цена за десяток составляет 68 рублей.

При этом упали цены на овощи и крупы. Подешевели картофель, лук морковь, капуста, помидоры, свекла и бананы, а также снизился ценник на гречневую крупу, детские молочные смеси и сливочное масло.

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