Фото: Архив КП

В Саратовской области цены на бензин продолжают расти. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает Росстат.

Мониторинг цен проводился в период с 8 по 14 августа. Самый распространенный вид топлива – АИ-92-поднялся в цене до 49,8 рублей за литр. Меньше всего подорожал дизель – его цена составляет 57,41 рубль.

В среднем, литр топлива на сегодняшний день подорожал на 22 копейки.

Как отмечает Росстат, рос цен на бензин наблюдается в 82 регионах страны.

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