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НовостиПроисшествия17 августа 2023 5:27

В Воскресенском районе юноши на мопеде попали в ДТП

Два 17-летних подростка на мопеде в селе Елшанка столкнулись с «Грантой»-пассажир двухколесного транспорта попал в больницу
Нарина Балаян
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Воскресенском районе юноши на мопеде попали в ДТП. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает региональное ГИБДД.

Авария произошла вчера, 16 августа, примерно в 18:40 в селе Елшанка. На улице Школьная столкнулись автомобиль «Лада Гранта», которым управлял 60-летний водитель, и мопед. На двухколесном транспорте ехали два подростка 17 лет.

В результате ДТП пассажир мопеда госпитализирован в медицинское учреждение.

Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

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