Панков: В Балаково будем проводить еженедельные приемы для решения проблем многодетных семей

Николай Панков в Балаково

Депутат Госдумы Николай Панков встретился с многодетными семьями в Балаково. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Как обещал, приехал в Балаково на участки к многодетным семьям. Встретились в микрорайонах 21 и 4б, Подсосенках и Натальино. Говорили откровенно, потому что давно знаем друг друга и работаем над решением проблем.

За насколько лет добились водо- и электроснабжения посёлков. Газ, кроме Натальино, тоже есть. Но этого мало. Кто-то уже живет здесь, кто-то строится. Значит, нужны дороги, канализация, уличное освещение. Сейчас готовится проект на эти виды работ. Нужно регулярно вывозить мусор и косить бурьян. И контролировать, чтобы ресурсоснабжающие организации не волокитили подключение участков.

Договорились, что каждую неделю будем организовывать прием для многодетных семей. Обобщим проблемы по каждому микрорайону и будем их решать.

В посёлках есть и заброшенные участки. Принадлежащие тем, кто строиться не планирует. Поэтому отмечу важность поправок в закон, которые поручил подготовить губернатор Роман Бусаргин. Чтобы больше многодетных семей могли получить выплаты вместо участков», - пишет Николай Панков.

Накануне депутат встретился с многодетными семьями в Вольске и Хвалынске. Речь шла о подведении коммуникаций, вывозе мусора и разметке земельных участков.