Многодетная мать Мария Моргунова поддержала решение губернатора получать денежные выплаты вместо земельного участка для многодетных

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Решение губернатора Романа Бусаргина о расширении возможности получения денежной выплаты вместо земельного участка своевременное и отвечает запросам многодетных семей.

Отмечу, что глава региона поддерживает диалог с сообществом многодетных семей, слышит нас, что еще раз было подтверждено этим решением. Ранее мы обращали внимание, что критерий «нуждаемости» сам по себе отсекает от господдержки многие семьи.

Важно, что и номинал сертификата увеличится. Это позволит семьям, воспитывающим четырех и более детей, облегчить, в том числе, выплату ипотеки.

У нас есть и другие предложения. Они тоже актуальны и востребованы для части многодетных семей. Уверена, что и на них Роман Викторович обратит внимание, а мы, со своей стороны, от имени многодетного сообщества готовы оказывать необходимое содействие, чтобы помощь дошла до каждой семьи.

Мария Моргунова, многодетная мама, заместитель руководителя регионального отделения Национальной родительской ассоциации, член Общественного совета Энгельсского района.