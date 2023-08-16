Фото: ПривЖД

Около 700 человек приняли участие в благотворительном онлайн-забеге «Достигая цели!», организованном ПривЖД в честь Дня железнодорожника. Он проводился с 5 по 13 августа на трёх дистанциях: 500, 1520 и 5000 метров.

Участники, сделавшие благотворительный взнос, пробежали выбранное расстояние и зафиксировали результат с помощью программы-трекера. Некоторые спортсмены, зарегистрировавшиеся в разделе «Не бегу, но помогаю», оказали благотворительную помощь без участия в забеге.

По итогам акции около 700 человек собрали почти 300 тыс. рублей. Данная сумма перечислена в благотворительный фонд «Все Все Вместе» на приобретение инвалидной коляски для Ани Татариновой из Саратова, которой поставлен диагноз очень редкого заболевания (в России такой случай единственный) «Генетический синдром КАТ 6 А».

Помимо жителей Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей, традиционно поддерживающих ежегодную благотворительную акцию ПривЖД, в онлайн-забеге приняли участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Уфы и Петропавловска-Камчатска.

Приволжская магистраль организует благотворительный забег «Достигая цели!» с 2017 года. Каждый раз мероприятие проводится в рамках празднования Дня железнодорожника.