В Саратовской области группа подростков напала на мужчин на остановке

Фото: УК РФ

В начале июля в Вольске в медицинское учреждение за помощью обратился 37-летний житель другого региона. Медики диагностировали у мужчины колото-резаную рану локтевого сустава. Пострадавший написал заявление в полицию, сообщив правоохранителям, что на автобусной станции Вольска, к нему и его знакомым подошла компания молодых людей с которыми возник конфликт. В результате знакомый заявителя был госпитализирован с сотрясением.

Следователями было заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемым оказался 16-летний ученик 9 класса, который состоит на учете в ПДН. Причину произошедшего он уже забыл, школьник пояснил, что обе компании друг другу не понравились, в ходе словесной перепалки в качестве аргумента была использована палка, «может быть с гвоздями», удар которой пришелся по руке более взрослого оппонента.

В отношении остальных участников компании дознавателями заведены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса РФ.

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