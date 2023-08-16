В Саратове поженилась пара динозавров

Фото: Дворец бракосочетаний г. Саратова

Сегодня утром в Саратове официально зарегистрировала отношения необычная пара. Молодожены пришли в ЗАГС в костюмах динозавров. Об этом сообщили в Telegram-канале Дворца бракосочетаний на улице Волжская.

Влюбленные признались, что «хотели подойти к особому дню нестандартно».

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