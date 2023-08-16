В Саратовской области увеличат штрафы

В Саратовской области собираются в пять раз повысить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте со 100 до 500 рублей. Соответствующий законопроект обсудили сегодня, 16 августа, на заседании комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

Кроме того, депутаты планируют поднять штраф за провоз пассажира без билета с 500 до 1000 рублей. За расклеивание объявлений на муниципальных объектах, игнорирование необходимости чистки крыш зимой и своевременной очистки стен от листовок также ужесточают административные штрафы. Для граждан, которые допустили нарушение впервые, наказание поднимут до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юрлиц — до 50 тысяч.

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