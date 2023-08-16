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Саратовские депутаты предлагают ввести выплаты людям с непереносимостью глютена. Об этом стало известно сегодня, 16 августа, в ходе заседания комитета Саратовской областной Думы по социальной политике.

Министр труда и социальной защиты Денис Давыдов представил проект закона о ежемесячной денежной выплате гражданам, больным целиакией.

Целиакия — это расстройство желудочно-кишечного тракта, непереносимость глютена, которую невозможно вылечить, и людям необходимо соблюдать безглютеновую диету всю жизнь.

На данный момент в регионе 92 больных ребенка получают выплату по 5000 рублей. Столько же хотят выплачивать и взрослым. Их всего в Саратовской области 9 человек.