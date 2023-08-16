Под Саратовом мужчина высадил 94 куста конопли в огороде

Фото: с места происшествия (ГУ МВД СО)
Житель Калининского района подозревается в незаконном хранении наркотических средств и культивировании наркосодержащих растений. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает региональное ГУ МВД. Незаконная деятельность выявлена полицейскими в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2023».
В ходе обыска в частном домовладении 34-летнего мужчины, полицейскими обнаружено и изъято более 35 граммов канабиса и части кустов конопли общей массой около 200 граммов.
При осмотре придомовой территории в огороде сотрудники полиции обнаружили 94 куста конопли, которые злоумышленник выращивал для личного употребления.
По выявленным фактам заведены уголовные дела. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
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