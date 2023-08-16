В Саратовской области вынесли приговор за незаконный сбыт наркотических средств

Фото: архив КП

В городе Балаково вынесен приговор мужчине, обвиняемому в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сегодня, 16 августа сообщает региональная прокуратура.

Судом установлено, что 13 января 2022 года обвиняемый договорился со своими 41 и 49 летним товарищами о продаже наркотических средств в крупном размере своей знакомой в Балаково. К назначенному времени женщина прибыла к мужчине, который сбыл ей наркотическое средство в крупном размере, полученное предварительно от своих подельников. Уголовные дела в отношении двух граждан выделены в отдельные производства. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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