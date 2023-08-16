Саратовские проекты среди достижений России: в лидерах—Парк покорителей космоса

фото: Достижения РФ

Саратовские проекты среди достижений России Информация размещена на федеральном портале «Достижения РФ».

Цель проекта – рассказать о том, чего уже достигла Россия в XXI веке, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом страны. Пользователи могут оставлять голоса за значимые достижения каждого региона. Сама процедура голосования не требует регистрации, пользователю необходимо лишь выбрать те достижения, которые он посчитал важными и нажать кнопку «проголосовать».

Саратовская область представлена следующими объектами: Новая областная инфекционная больница Саратова, Пешеходная зона, аэропорт «Гагарин», Дворец водных видов спорта, Парк покорителей космоса, Саратовский государственный цирк имени братьев Никитиных, фестиваль «Укек». На момент написания публикации лидировал Парк покорителей космоса с 4 621 голосом. Ландшафтный комплекс в прошлом году посетило более 100 тысяч человек.

— Инфраструктура парка позволяет ознакомиться с историей развития пилотируемой космонавтики в нашей стране, галереей первого отряда космонавтов. Площадка «108 минут» в виде символической орбиты вокруг стелы напоминает основные этапы первого полета.

Вторым этапом станет создание на территории экспозиционных площадок с космической техникой, музейного и образовательных центров, тематического парка аттракционов. По результатам 2022 года парк посетило свыше 100 тыс. человек. В перспективе, число посетителей увеличится в 3 раза — говорится в описании.