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НовостиОбщество16 августа 2023 10:01

В Саратове задержали четыре пассажирских поезда из-за ЧП

Под Саратовом на несколько часов задержали движение курортных поездов
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Под Саратовом на несколько часов задержали движение курортных поездов. Об этом сообщает пресс-служба ПривЖД.

Сегодня, 15 августа, в Саратове задержали 4 пассажирских поезда. ЧП произошло на перегоне Овражная – Россоша двухпутного электрифицированного участка Петров Вал – Багаевка. Более чем на 5 часов был задержан пассажирский поезд сообщением Анапа – Ижевск. Железнодорожники сообщают, что его пассажиры были обеспечены бесплатным питанием и водой после прибытия на станцию Саратов-1.

Кроме того, пару часов были задержаны поезда №503 Анапа - Уфа, №461 Адлер - Уфа, №463 Челябинск - Адлер.