Жителя Энгельса обманули при заказе интим услуг

Фото: архив КП

Житель Энгельса перевел деньги для «разблокировки сайта» интим услуг. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает региональное ГУ МВД.

Молодой человек хотел заказать услуги интимного характера. Объявление 20-летний энгельсит нашел в интернете и позвонил по указанному номеру. Пообщавшись с кандидаткой, он передумал и отказался от ее услуг. Далее ему позвонил неизвестный и сообщил, что парень заблокировал сайт, и для его разблокировки необходимо осуществить денежный перевод, что заявитель и сделал. Осознав, что обманут, житель Энгельса обратился с заявлением в полицию, указав, что общая сумма причиненного ущерба составляет 142 тысячи рублей.

Заведено уголовное дело о мошенничестве.

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