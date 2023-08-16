фото: "Саратовщина"

В Саратове из автобуса высадили девочку за безбилетный проезд. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Саратовщина» в «ВКонтакте» появился пост одной из подписчиц, По ее словам, ее несовершеннолетняя дочка 13 августа ехала на автобусе № 46 и хотела расплатиться банковской картой, однако оплата не прошла. Тогда пассажирка попыталась перевести деньги водителю на телефон, но и эту операцию не удалось совершить. — Водитель решил высадить дочь на ближайшей остановке. Ребенок позвонил мне и дал номер автобуса. Я решила обратиться в полицию. Я приехала на конечную остановку маршрута и нашла этого водителя. Как раз подъехала полиция и напомнила водителю, что высаживать несовершеннолетних из общественного транспорта запрещено. Я написала на нарушителя заявление, — поделилась своей историей Олеся Л.